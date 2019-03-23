Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Топ-модель порадовала поклонников новыми фото

31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли уже готова к летнему сезону: модель представила свою новую пляжную коллекцию, созданную вместе с Marks&Spencer, и теперь показывает в сети самые яркие бикини линейки. Частью коллаборации ее марки Rosie For Autograph и британского бренда стала коллекция Miami с сочными красками и тропическими принтами.

Рози сама продемонстрировала новые комплекты, сфотографировавшись на берегу. Месяц назад она таким же образом представила новую линейку нижнего белья, созданную в соавторстве с дизайнерами Marks&Spencer.

После рождения сына Джека в июне 2017 года она стала меньше внимания уделять модельной карьере, сосредоточившись на семье.

«Первая мысль, которая приходит в голову, когда получаешь новое предложение о работе, - правильно ли это для моей семьи», - говорила Рози в интервью.

Невеста Джейсона Стэтхэма успевает заниматься и заботой о ребенке, и развитием собственного модного бренда.