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    Фото

    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже

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    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже

    Топ-модель порадовала поклонников новыми фото

    31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли уже готова к летнему сезону: модель представила свою новую пляжную коллекцию, созданную вместе с Marks&Spencer, и теперь показывает в сети самые яркие бикини линейки. Частью коллаборации ее марки Rosie For Autograph и британского бренда стала коллекция Miami с сочными красками и тропическими принтами.

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    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже
    Соблазнительная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото в бикини на пляже

    Рози сама продемонстрировала новые комплекты, сфотографировавшись на берегу. Месяц назад она таким же образом представила новую линейку нижнего белья, созданную в соавторстве с дизайнерами Marks&Spencer.

    После рождения сына Джека в июне 2017 года она стала меньше внимания уделять модельной карьере, сосредоточившись на семье.

    «Первая мысль, которая приходит в голову, когда получаешь новое предложение о работе, - правильно ли это для моей семьи», - говорила Рози в интервью.

    Невеста Джейсона Стэтхэма успевает заниматься и заботой о ребенке, и развитием собственного модного бренда.

     

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