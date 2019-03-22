Селена Гомес снялась в новой рекламной кампании



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Селена Гомес

Певица возвращается к нормальной жизни после реабилитации в психиатрической лечебнице

После того как 26-летняя Селена Гомес закончила лечение в реабилитационном центре, она вернулась не только к светской жизни, но и к работе. Певица впервые за долгое время выпустила музыкальный клип, приняла участие в очередной рекламной кампании Puma, а накануне также представила новую коллекцию всемирно известного бренда одежды и аксессуаров класса люкс Coach.

Первые кадры из этой рекламной кампании Гомес были опубликованы как в Instagram самой звезды, так и в официальном аккаунте бренда. На этих фото Селена, одетая в белую футболку, кожаные брюки и олимпийку oversize, выглядит очень жизнерадостной и счастливой. Модные образы певицы для фотосессии были дополнены изящными белыми босоножками и разными сумками из новой коллекции бренда.

«Эта улыбка. Наш фирменный знак. Ваш пут!», - озаглавлен один из снимков Селены в официальном аккаунте бренда.