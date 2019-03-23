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    Шоу-биз

    Yuna-2019: полный список победителей

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    Yuna-2019: полный список победителей

    Одна из главных музыкальных премий страны выбрала своих победителей

    В пятницу 22 марта состоялась церемония награждения музыкальной премии  Yuna-2019.

    Список лауреатов

    «Лучший исполнитель»

    • Monatik
    • Арсен Мирзоян
    • Макс Барских
    • Олег Винник
    • Сергей Бабкин

    «Лучшая исполнительница»

    • Jamala
    • Nk
    • Tayanna
    • Оля Полякова
    • Кристина Соловий

    «Лучшая поп-группа»

    • Kadnay
    • Kazka
    • Mozgi
    • Onuka
    • Время и Стекло

    «Лучшая рок-группа»

    • O.Torvald
    • Pianoбой
    • The Hardkiss
    • Антитела
    • Беz Обмежень

    «Лучшая песня»

    • Tdme - Антитела
    • «Все, що тебе не вбиває» - Pianoбой
    • «Кораблі» - The Hardkiss
    • «Крила» - Jamala
    •  Плакала - Kazka

    «Лучшая песня на другом языке»

    • «# Этомояночь» - Nk
    • Drunk Groove - maruv и boosin
    • «Superstar» -- loboda
    • «Глубоко» - Monatik и Надя Дорофеева
    • «Сделай громче» - Макс Барских

    «Лучший дуэт»

    • Drunk Groove - maruv и boosin
    • «Глубоко» - Monatik и Надя Дорофеева
    • «Найкращий день» - Потап и Олег Винник
    • «Тримай мене» - Бумбокс и The Gitas
    • «Цей день» - Monatik и Нина Матвиенко

    «Лучший альбом»

    • Black Water - MARUV
    • Karma - Kazka
    • Mozaїka - Onuka
    • «Залізна ластівка» - The Harskiss
    • «Тримай мене» - Tayanna

    «Лучший видеоклип»

    • Drunk Groove - maruv и boosin
    • Superstar - loboda
    • TDME - Антитела
    • «Глубоко» - Monatik и Надя Дорофеева
    • «Плакала» - Kazka

    «Открытие года»

    • Alina Pash
    • boosin
    • maruv
    • Nk
    • The Gitas

    «Лучший эстрадный хит»

    • «Мама» - Оля Полякова
    • «Найкращий день» - Потап и Олег Винник
    • «Не ховай очей» - Ирина Билык
    • Тримай - Nk
    • «Як жити без тебе» - Олег Винник

    «Лучший электронный хит»

    • Afrika - Иван Дорн
    • Animal - Onuka
    • Drunk Groove - maruv и boosin
    • Focus On Me - maruv
    • «Тіло» - Kadnay

    «Лучший хип-хоп хит»

    • Bitanga - Alina Pash
    • «Але, але» - MOZGI
    • «Покопокохай» - TamerlanAlena
    • «Рыбки» - Alyona Alyona
    • «Прекрасно» - MamaRika

    «Лучшее концертное шоу»

    • Большой стадионный концерт «Кузьма – 50» во Львове
    • Всеукраинский тур «На вершине» (Pianoбой)
    • Гранд-шоу «Королева ночи» (Оля Полякова)
    • Концерт «День Независимости с Океаном Эльзы» (Океан Эльзы)
    • Шоу «Залізна ластівка» (The Hardkiss)

    «Лучший менеджмент артиста»

    Nikitin Talent Group/Mamamusic – Юрий Никитин (Kazka).

    Особая благодарность - группа «Бумбокс».

     

    Надя Дорофеева Оля Полякова Сергей Бабкин Pianoбой Иван Дорн Бумбокс Потап Maruv новости Кристина Соловий Alyona Alyona
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