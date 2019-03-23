Yuna-2019: полный список победителей
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Розсилка
Одна из главных музыкальных премий страны выбрала своих победителей
В пятницу 22 марта состоялась церемония награждения музыкальной премии Yuna-2019.
Список лауреатов
«Лучший исполнитель»
- Monatik
- Арсен Мирзоян
- Макс Барских
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
«Лучшая исполнительница»
- Jamala
- Nk
- Tayanna
- Оля Полякова
- Кристина Соловий
«Лучшая поп-группа»
- Kadnay
- Kazka
- Mozgi
- Onuka
- Время и Стекло
«Лучшая рок-группа»
- O.Torvald
- Pianoбой
- The Hardkiss
- Антитела
- Беz Обмежень
«Лучшая песня»
- Tdme - Антитела
- «Все, що тебе не вбиває» - Pianoбой
- «Кораблі» - The Hardkiss
- «Крила» - Jamala
- Плакала - Kazka
«Лучшая песня на другом языке»
- «# Этомояночь» - Nk
- Drunk Groove - maruv и boosin
- «Superstar» -- loboda
- «Глубоко» - Monatik и Надя Дорофеева
- «Сделай громче» - Макс Барских
«Лучший дуэт»
- Drunk Groove - maruv и boosin
- «Глубоко» - Monatik и Надя Дорофеева
- «Найкращий день» - Потап и Олег Винник
- «Тримай мене» - Бумбокс и The Gitas
- «Цей день» - Monatik и Нина Матвиенко
«Лучший альбом»
- Black Water - MARUV
- Karma - Kazka
- Mozaїka - Onuka
- «Залізна ластівка» - The Harskiss
- «Тримай мене» - Tayanna
«Лучший видеоклип»
- Drunk Groove - maruv и boosin
- Superstar - loboda
- TDME - Антитела
- «Глубоко» - Monatik и Надя Дорофеева
- «Плакала» - Kazka
«Открытие года»
- Alina Pash
- boosin
- maruv
- Nk
- The Gitas
«Лучший эстрадный хит»
- «Мама» - Оля Полякова
- «Найкращий день» - Потап и Олег Винник
- «Не ховай очей» - Ирина Билык
- Тримай - Nk
- «Як жити без тебе» - Олег Винник
«Лучший электронный хит»
- Afrika - Иван Дорн
- Animal - Onuka
- Drunk Groove - maruv и boosin
- Focus On Me - maruv
- «Тіло» - Kadnay
«Лучший хип-хоп хит»
- Bitanga - Alina Pash
- «Але, але» - MOZGI
- «Покопокохай» - TamerlanAlena
- «Рыбки» - Alyona Alyona
- «Прекрасно» - MamaRika
«Лучшее концертное шоу»
- Большой стадионный концерт «Кузьма – 50» во Львове
- Всеукраинский тур «На вершине» (Pianoбой)
- Гранд-шоу «Королева ночи» (Оля Полякова)
- Концерт «День Независимости с Океаном Эльзы» (Океан Эльзы)
- Шоу «Залізна ластівка» (The Hardkiss)
«Лучший менеджмент артиста»
Nikitin Talent Group/Mamamusic – Юрий Никитин (Kazka).
Особая благодарность - группа «Бумбокс».