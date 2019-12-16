Настя Каменских и Потап расслабились за просмотром фильма для взрослых (видео)



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32-летняя Настя Каменских поделилась интересными моментами отдыха с мужем instagram.com/kamenskux/

Звезда посмотрела пикантное видео вместе с Потапом

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских много работает. Долгожданный выходной она решила провести в уютной домашней атмосфере. Настя и Потап отдохнули перед телевизором. NK показала нежный кадр, запечатлев себя вместе с избранником на диване.

Поп-звезда обнародовала видео, на котором играла с собакой. Внимание поклонников привлекли звуки за кадром. Они заметили, что пара смотрела порнофильм. Это вызвало эмоциональную реакцию. «Красивые, деток вам», «О, кино для взрослых?», «Какие вы веселые», «Не пора ли пополнить семью?», «Подняли настроение, спасибо», «Собачка явно удивлена», «Какие вы няшки», - прокомментировали фолловеры.