Страстная Настя Каменских повторила образ героини Милы Йовович из «Пятого элемента» (фото)



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32-летняя Настя Каменских решилась на смелое преображение instagram.com/kamenskux

Звезда примерила на себя культовый образ из картины «Пятый элемент»

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских ради съемок шоу «Х-Фактор» на один вечер стала Лилу Даллас. В фильме эту героиню сыграла голливудская звезда Мила Йовович.

Украинская поп-звезда поделилась с поклонниками результатом своего перевоплощения. «Мне очень нравится сегодняшний образ Лилу. Я страстная, но вместе с тем обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно», – написала Настя в Instagram.

Светлое каре Насти оказалось париком, а насыщенный макияж с акцентом на глаза идеально завершил ее превращение в героиню фильма. Поклонники восприняли новый образ звезды на «ура». «Красивая», «Супер», «Красотка», «Как жарко», – написали фолловеры.