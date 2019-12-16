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    Шоу-биз

    Страстная Настя Каменских повторила образ героини Милы Йовович из «Пятого элемента» (фото)

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    <p>32-летняя Настя Каменских решилась на смелое преображение</p> <div></div> - Страстная Настя Каменских повторила образ героини Милы Йовович из «Пятого элемента» (фото)

    32-летняя Настя Каменских решилась на смелое преображение

    instagram.com/kamenskux

    Звезда примерила на себя культовый образ из картины «Пятый элемент»

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских ради съемок шоу «Х-Фактор» на один вечер стала Лилу Даллас. В фильме эту героиню сыграла голливудская звезда Мила Йовович.

    Украинская поп-звезда поделилась с поклонниками результатом своего перевоплощения. «Мне очень нравится сегодняшний образ Лилу. Я страстная, но вместе с тем обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно», – написала Настя в Instagram.

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    Страстная Настя Каменских повторила образ героини Милы Йовович из «Пятого элемента» (фото)
    Страстная Настя Каменских повторила образ героини Милы Йовович из «Пятого элемента» (фото)
    Страстная Настя Каменских повторила образ героини Милы Йовович из «Пятого элемента» (фото)
    instagram.com/kamenskux

    Светлое каре Насти оказалось париком, а насыщенный макияж с акцентом на глаза идеально завершил ее превращение в героиню фильма. Поклонники восприняли новый образ звезды на «ура». «Красивая», «Супер», «Красотка», «Как жарко», – написали фолловеры.

     

    Х-фактор знаменитости Настя Каменских самые сексуальные шоу-бизнес
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