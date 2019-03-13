Настя Каменских призналась, что готова «запрыгнуть» на Тома Харди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменски (NK)

Сексапильная артистка, которой приписывают роман с Потапом, дала откровенное интервью

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом NK, рассказала, кого она считает самым сексуальным мужчиной, и за кого бы согласилась выйти замуж. Как оказалось, среди украинских мужчин такого не нашлось.

«Смотрю фильм «Веном» и вижу Тома Харди, думаю: «Увидела и запрыгнула бы на него сразу!» Он женат. У него двое детей, и он маленького роста. Он мне не подходит, но он мне нравиться. В чем проблема? Я в пять лет мечтала выйти за Рикки Мартина. Представляешь мое разочарование! Он суперзвезда. А как поет! И я его сделаю натуралом. Вот я с ним встречусь и скажу: «Все, теперь ты натурал!», рассказала певица в интервью Анатолию Анатоличу в программе «Зе Интервьюер».

Кроме этого, артистка призналась, что влюблена и состоит в отношениях. Но имя возлюбленного отказалась называть.

«Я не хочу делиться с миром своей личной жизнью, но понимаю, что все хотят об этом узнать. Я не готова к этим рассказам. Это личная жизнь. Мне не нравится это все. Иначе сразу же налетят на это все», - добавила певица.

Не обошлось без вопроса о беременности.