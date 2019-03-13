Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса



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Вера Брежнева

Экс-солистка группы «Виа Гра» заявила, что не считает себя украинской певицей

Супруга российского продюсера и композитора Константина Меладзе и сексапильная артистка Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. Так она прокомментировала описание в «Яндексе», где ее характеризуют таким образом. Об этом она рассказала в интервью российскому телеведущему Вячеславу Манучарову.

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей», - заявила Брежнева.

Так же Брежнева, которая родилась и училась в Днепродзержинске, (Днепропетровская обл.) добавила, что украинская певица, по мнению общества, должна петь на украинском языке. У Брежневой таких песен нет.

«Когда я пришла в «Виа Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать. Я гастролировала по всему СНГ, по всеми миру», - отметила певица.

Напомним, что это не первая «антиукраинская ласточка» певицы.

В 2017 году Вера Брежнева «забыла», что снимала видеоклип на композицию «Близкие люди» во Львове.