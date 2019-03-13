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    Шоу-биз

    Танцы у руин монастыря: группа The Hardkiss презентовала чувственный видеоклип

    • Розсилка
    Юлия Санина - Танцы у руин монастыря: группа The Hardkiss презентовала чувственный видеоклип
    Юлия Санина
    instagram.com/the_hardkiss

    Новую видеоработу сняли на композицию «Сердце»

    Съемки видеоклипа проходили в Украине - возле Каменец-Подольского, у руин скального монастыря.

    В клипе нет эффектных декораций и только одна героиня - фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. В течение трех минут она танцует на фоне пустынных пейзажей, рассказывая таким образом историю, заложенную в треке «Сердце».

    «Теперь я затанцевала не только в душе, но и наяву», - так прокомментировала премьеру клипа Юлия Санина в соцсети. Также артистка рассказала в комментарии журналу Vogue, что ей было важно передать настроение песни, состояние, когда человек собирает все оставшиеся силы, чтобы сказать другому: «Я отпускаю тебя».

    «Танцевать я решила сама. Мне повезло с хореографом-постановщиком – это Марина Кущева, которая отлично разбирается в стиле контемпорари. Наш танец не должен был быть сексуальным и простым – напротив, он странный, эмоциональный. У меня было полторы недели, чтобы отрепетировать – каждый день тренировки, а после них ушибы и синяки», - отметила Юлия Санина.

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