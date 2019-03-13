Победительница «Евровидения-2018» Нэтта Барзилай вышла на подиум в ярком купальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нетта Барзилай instagram.com/nettabarzi

Эпатажная артистка приняла участие в модном показе

Нетта Барзилай, которая попедила с композицией Toy на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» продолжает ломать стереотипы женской красоты.

На этот раз артистка с пышной фигурой вышла на fashion-подиум. Нетта Барзилай без стеснения продемонстрировала ярко-желтый купальник дополнив образ ярким макияжем и туфлями на высоком каблуке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 12 Мар 2019 в 8:52 PDT

По словам артистки, она решила поэкспериментировать с образом банана и устроила настоящее танцевальное шоу.