  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Победительница «Евровидения-2018» Нэтта Барзилай вышла на подиум в ярком купальнике

    • Розсилка
    Нетта Барзилай - Победительница «Евровидения-2018» Нэтта Барзилай вышла на подиум в ярком купальнике
    Нетта Барзилай
    instagram.com/nettabarzi

    Эпатажная артистка приняла участие в модном показе

    Нетта Барзилай, которая попедила с композицией Toy на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» продолжает ломать стереотипы женской красоты. 

    На этот раз артистка с пышной фигурой вышла на fashion-подиум. Нетта Барзилай без стеснения продемонстрировала ярко-желтый купальник дополнив образ ярким макияжем и туфлями на высоком каблуке. 

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от netta barzilai (@nettabarzi)

    По словам артистки, она решила поэкспериментировать с образом банана и устроила настоящее танцевальное шоу.

    Читайте також
    знаменитости мода и красота Евровидение певица Нетта Барзилай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ