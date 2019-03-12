Дима Коляденко презентовал новый видеоклип



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Дима Коляденко facebook.com/kolyadenkodima

Эпатажный шоумен и экс-супруг певицы Ирины Билык снял клип на композицию «Ти моя половина»

Украинский артист Дима Коляденко выпустил видеоклип на новый сингл «Ти моя половина», который презентовал на День Всех Влюбленных, в качестве подарка всем слушателям и зрителям.

Артист уверен, что новый трек может стать народным хитом, который будут напевать все украинские влюбленные. Кроме это, сам видеоклип отличается жизнерадостностью и несет хорошее настроение.

На протяжении видео артист сменяет несколько ярких образов, танцует, поет и заряжает зрителя своей энергией.Также в клипебыли интегрированы реальные комментарии поклонниц творчества Димы. Режиссура и монтаж, слова и музыка авторства Олега Жолтикова. Это его дебют в создании и производстве видео.

«Мне как Артисту приятно,что у меня в команде есть такие талантливые люди! Клип снимался в 3D, и эти эффекты сохранены, его можно смотреть без 3D очков! В новом видео «Ти моя половина» много графики и меня! ) Смотрите и Пойте! И будьте Счастливы!» - так прокомментировал выход клипа Дима Коляденко.