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    Шоу-биз

    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)

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    <p>Певица поделилась новым фото из Мексики</p> <div></div> - Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)

    Певица поделилась новым фото из Мексики

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Свое тело звезда любит показывать в пикантных образах

    Настя Каменских отправилась в отпуск с мужем. Они решили провести время в Мексике. Там певица то и дело позировала шортах или мини-платье. Примечательно, что недавно появились слухи о беременности девушки. Поклонники жду, когда она подарит Потапу наследника. Но похоже, что 32-летняя артистка не торопиться становится мамой. Она опубликовала новое фото, на котором позирует в купальнике.

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    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)
    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)
    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)
    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)
    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)
    Настя Каменских в бикини игриво похвасталась загаром (фото)
    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Настя предстала в белом мини-бикини, которое подчеркнуло ее загар и соблазнительную фигуру. Округлившегося живота у нее не наблюдалось. Поклонники восхитились фигурой украинской звезды. «Какая красавица», «Настя, шикарная фигура», «Вот так должна выглядеть женщина», «Повезло Потапу», «Красивая фигура, просто нереальная», «Вот это красиво, а не худые девушки без грамма жира», — прокомментировали пост подписчики.

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    знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес отпуск
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