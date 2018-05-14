Назван лучший британский сериал года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Острые козырьки»

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала лучшим многосерийным фильмом «Острые козырьки»

В Лондоне состоялась 71-я церемония вручения телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главный приз, премию в номинации «Лучший драматический сериал» получила гангстерская драма Стивена Найта «Острые козырьки».

Сериал рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века. В центре повествования клан Шелби, который стал одним из самых влиятельных и жестоких в городе. Отличительной чертой банды были зашитые в козырьки головных уборов лезвия. В сериале сыграли Киллиан Мерфи, Аннабелль Уоллис, Сэм Нилл, Эдриен Броуди, Том Харди.

Лучшим зарубежным сериалом был назван американский «Рассказ служанки», на счету которого уже есть четыре премии «Эмми» и два «Золотых глобуса». Сериал повествует о тоталитарном мире будущего, где неограниченной властью обладают военные.

В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержал Шон Бин за религиозную драму «Сломленный». Приз за лучшую женскую роль получила Молли Уиндсор в криминальной драме «Три девушки».

Лучшим актером второго плана стал Брайан О'Бирн в детективной драме «Мальчик в синей футболке». А лучшей актрисой второго плана стала Ванесса Кирби, сыгравшая принцессу Маргарет в биографическом сериале «Корона» о королеве Елизавете II.

Джерело: Вести