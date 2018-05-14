«Богемская рапсодия»: В сети появился первый постер байопика

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Главную роль в фильме сыграет Рами Малек

Появился первый официальный постер к биографическому фильму про группу Queen и ее лидера Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который выходит в прокат 1 ноября 2018 года.

Главную роль исполнил звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек, чье сходство с Меркьюри поразило зрителей.

Сюжет расскажет о событиях тех лет в истории Queen, которые предшествовали грандиозному выступлению группы на благотворительном концерте «Live Aid» в июле 1985-го.

Помимо Малека в ленте задействованы Эйдан Гиллен, Бен Харди, Люси Бойнтон, Майк Майерс и многие другие. Режиссером байопика выступил Декстер Флетчер («Эдди Орел»), который сменил на этом посту создателя новых «Людей Икс» Брайана Сингера, покинувшего картину со скандалом.

Джерело: Киноафиша