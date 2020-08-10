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    Шоу-биз

    «Невероятно похожи!» София Ротару снялась с младшей сестрой Аурикой

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    Певица София Ротару с сестрой Аурикой - «Невероятно похожи!» София Ротару снялась с младшей сестрой Аурикой
    Певица София Ротару с сестрой Аурикой
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Легендарная певица отметила 73-летие

    Народная артистка Украины Софию Ротару отпраздновала день рождения в своем роскошном особняке стоимостью миллион долларов. Поместье исполнительницы хитов «Было, но прошло», «Хуторянка», «Только этого мало» расположено в 20 км от Киева, в элитном поселке Конче-Заспа.

    Героиня праздника сделала легкий макияж и надела длинное платье, сочетающее в себе голубой, белый и черный цвета. Софию Михайловну поздравили ее самые близкие люди. Они украсили дом огромными букетами роз и воздушными шарами.

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    «Невероятно похожи!» София Ротару снялась с младшей сестрой Аурикой
    «Невероятно похожи!» София Ротару снялась с младшей сестрой Аурикой
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Артистка обнародовала снимки с торжества. Певица снялась с младшей сестрой. Судьба 61-летней Аурики сложилась счастливо. Блондинка вслед за старшей сестрой покорила сцену, в прошлом году ее удостоили звания народной артистки Украины.

    Аурика вышла замуж за Михаила Пигача в 1987 году. Тогда же она родила единственную дочь Анастасию. Она подарила ей двух внучек – Аурелию и Веронику.

    Фанаты Ротару пришли в восторг от фотографии знаменитых сестер. «Очаровательные, талантливые, любимые наши», «Какие вы красавицы!!!», «Как вы похожи!», «Вы просто необыкновенные!», «При виде этой фотографии хочется переиначить песню: "Две сестры, две светлых повести"», - заверили они.

    Недавно внучка Ротару Соня Евдокименко показала фото с торжества.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

     Читайте также: Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    знаменитости певица шоу-бизнес София Ротару
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