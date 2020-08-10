Внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы



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Певица София Ротару с семьей instagram.com/iamsofiaeve/

Ротару отпраздновала день рождения в кругу семьи

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала фотографии с семейного торжества, которое состоялось в честь 73-летия певицы. Снимки появились на официальной странице 19-летней девушки в Instagram.

Известно, что Ротару отпраздновала день рождения в кругу семьи — с мужем, детьми и внуками. На фото артистка предстала в пестром сарафане.

Поклонники восхитились семейными фотографиями: «Какие вы красивые и счастливые! София Михайловна потрясающая!»; «София Михайловна — наше солнце! С прошедшим уже»; «Счастья вашей дружной и замечательной семье! С днем рождения Софию Михайловну!»; «Красивая семья, счастья вам»; «Какие красивые и светитесь изнутри».

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