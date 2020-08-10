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    Шоу-биз

    Внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы

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    Певица София Ротару с семьей - Внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы
    Певица София Ротару с семьей
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Ротару отпраздновала день рождения в кругу семьи

    Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала фотографии с семейного торжества, которое состоялось в честь 73-летия певицы. Снимки появились на официальной странице 19-летней девушки в Instagram.

    Известно, что Ротару отпраздновала день рождения в кругу семьи — с мужем, детьми и внуками. На фото артистка предстала в пестром сарафане.

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    Внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы
    Внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы
    Внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы

    Поклонники восхитились семейными фотографиями: «Какие вы красивые и счастливые! София Михайловна потрясающая!»; «София Михайловна — наше солнце! С прошедшим уже»; «Счастья вашей дружной и замечательной семье! С днем рождения Софию Михайловну!»; «Красивая семья, счастья вам»; «Какие красивые и светитесь изнутри».

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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