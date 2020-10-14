Невестка Марченко показала кадры со своей свадьбы с пасынком Медведчука



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Фото и видео с торжества невестка Марченко делилась в соцсети

Жена одиозного кума Путина и украинского политика Виктора Медведчука, телеведущая Оксана устроила пышную свадьбу для своего сына Богдана.

10 октября сын звезды от первого брака, 23-летний Богдан женился на девушке по имени Катерина — она модель, фотограф и блогер. В роскошном ресторане, где проходила свадьба, на специально смонтированной сцене выступили звезды украинского шоу-бизнеса — Верка Сердючка, Макс Барских, Олег Винник, Евгений Хмара и другие.

Для празднования свадьбы сына Оксана Марченко выбрала платье, расшитое пайетками в виде цветов, и дорогие украшения

Фото и видео с торжества невестка Марченко делилась в соцсети.

На свадьбе пел сам Олег Винник, который очень вовремя успел выздороветь от коронавируса.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает