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    Жизнь

    Украинская телеведущая рассказала, как ее сын учится онлайн в европейском университете

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    Украинская телеведущая рассказала, как ее сын учится онлайн в европейском университете

    Ведущая ТСН рассказала о своих детях

    Популярная телеведущая Наталья Мосейчук  воспитывает двух сыновей — 21-летнего Антона и 8-летнего Матвея. Знаменитость рассказала, где получает образование Антон.

    Так, Антон получает высшее образование с первого курса в Украине, параллельно учился один семестр в Вене и сейчас онлайн в Германии, говорится в «Светской жизни».

    «Антон выиграл один семестр обучения в Вене. А также закончил бакалаврат в Украине и вступил в Кельн на магистратуру и учился оффлайн там до тех пор, пока не началась вся эта карантинная история. Он приехал сюда на каникулы, и страна закрылась. Он сейчас здесь, в Киеве, учится сразу в двух университетах — КНЭУ им. Вадима Гетьмана и Кельнском университете уже онлайн», -поделилась ведущая

    Мосейчук призналась, что как мама очень счастлива, так как ее сын рядом с ней.

    «Я вижу, что он делает, что он ест. Он пошел на работу еще и здесь у нас экономистом-аудитором. Это такая личная вещь, но я вчера приехала из эфира «Право на власть», ложусь в свою постель и на моей стороне лежит бутылка с горячей водой. Холодно было, и он мне нагрел место», - рассказала Наталья.

    образование высшее образование телеведущая
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