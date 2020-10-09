Модный конфуз: трансгендерная «Барби» распахнула платье и «засветила» трусики



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36-летняя Джессика Алвес устроила горячие танцы в ночном клубе

Трансгендерная телеведущая примерила дерзкий образ

После операции по смене пола Родриго Алвес достиг желанной цели. Теперь он – инстадива по имени Джессика. Ведущая утверждает, что чувствует себя счастливой, поскольку всю жизнь она стремилась к тому, чтобы обрести желанное тело. К тому же, на днях «живая Барби» представила поклонникам бойфренда – пластического хирурга Джакомо Уртиса.

Несмотря на то, что Алвес обрела личное счастье, она не отказывает себе в отдыхе и эпатажных нарядах. Джессика вместе с возлюбленным наслаждается атмосферой Милана и его ночной жизнью.

Инстадива услышала музыку и вышла на танцпол. Платье Джессики распахнулось, открыв взору фанатов ее черные трусики. Алвес сексуально двигалась и даже позаигрывала с проходившим мимо парнем. Но позже у телезвезды появилась приятная компания.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает