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    Шоу-биз

    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы

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    Наталья и Жанна Фриске - О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    Наталья и Жанна Фриске

    Жанна Фриске, экс-солистка группы «Блестящие», скончалась от рака мозга три года назад, в июне 2015, однако память о певице до сих пор жива

    Сегодня стало известно, что о популярной певице снимут полноценный байопик. Роль самой Жанны Фриске исполнит ее сестра, Наталья Фриске, за плечами которой также есть опыт выступлений на сцене.

    Информацией о готовящемся художественном фильме, который расскажет о жизни и последних годах Жанны Фриске, поделился ее отец, Владимир Копылов, в интервью kp.ru.

    По словам Копылова, работать над сценарием байопика будет Геннадий Куркин – сценарист, писатель и хороший знакомый семьи Фриске и лично Жанны.

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    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы
    О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы

    Сценарий будет написан от первого лица в формате «воспоминаний» главной героини о своей жизни – начиная с детства.

    Судя по предварительной информации, фильм не будет сниматься под театральный прокат и вместо этого отправится сразу в телевизионный эфир.

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