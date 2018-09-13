О Жанне Фриске снимут фильм. Главную роль сыграет сестра покойной певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталья и Жанна Фриске

Жанна Фриске, экс-солистка группы «Блестящие», скончалась от рака мозга три года назад, в июне 2015, однако память о певице до сих пор жива

Сегодня стало известно, что о популярной певице снимут полноценный байопик. Роль самой Жанны Фриске исполнит ее сестра, Наталья Фриске, за плечами которой также есть опыт выступлений на сцене.

Информацией о готовящемся художественном фильме, который расскажет о жизни и последних годах Жанны Фриске, поделился ее отец, Владимир Копылов, в интервью kp.ru.

По словам Копылова, работать над сценарием байопика будет Геннадий Куркин – сценарист, писатель и хороший знакомый семьи Фриске и лично Жанны.

Сценарий будет написан от первого лица в формате «воспоминаний» главной героини о своей жизни – начиная с детства.

Судя по предварительной информации, фильм не будет сниматься под театральный прокат и вместо этого отправится сразу в телевизионный эфир.