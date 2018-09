Британец собрал в одном видео по секунде из каждой серии «Твин Пикса»

Три сезона уместились в 53 секунды

Британский видеопродюсер Энди Келли создал ролик, в котором собрано по одной секунде из каждой серии «Твин Пикса». Об этом пишет Dazed & Confused.

Три сезона сериала Дэвида Линча уместились в 53-секундное видео. Фанаты «Твин Пикса» поблагодарили Келли за ролик. Они рассказали, что не помнили и половины эпизодов, которые британец использовал в видео.

One second from every episode of Twin Peaks. pic.twitter.com/e5Pc3g5oB4