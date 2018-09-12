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    Шоу-биз

    Британец собрал в одном видео по секунде из каждой серии «Твин Пикса»

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    Британец собрал в одном видео по секунде из каждой серии «Твин Пикса»

    Три сезона уместились в 53 секунды

    Британский видеопродюсер Энди Келли создал ролик, в котором собрано по одной секунде из каждой серии «Твин Пикса». Об этом пишет Dazed & Confused.

    Три сезона сериала Дэвида Линча уместились в 53-секундное видео. Фанаты «Твин Пикса» поблагодарили Келли за ролик. Они рассказали, что не помнили и половины эпизодов, которые британец использовал в видео.

    Напомним, что новый «Твин Пикс» вышел летом 2017 года — спустя 26 лет после премьеры второго сезона. Кстати, одну из серий «Твин Пикса» режиссер Дэвид Линч посвятил покойному музыканту Дэвиду Боуи.

    Джерело: Bird In Flight

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