Британец собрал в одном видео по секунде из каждой серии «Твин Пикса»



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Три сезона уместились в 53 секунды

Британский видеопродюсер Энди Келли создал ролик, в котором собрано по одной секунде из каждой серии «Твин Пикса». Об этом пишет Dazed & Confused.

Три сезона сериала Дэвида Линча уместились в 53-секундное видео. Фанаты «Твин Пикса» поблагодарили Келли за ролик. Они рассказали, что не помнили и половины эпизодов, которые британец использовал в видео.

One second from every episode of Twin Peaks. pic.twitter.com/e5Pc3g5oB4 — Andy Kelly (@ultrabrilliant) 6 сентября 2018 г.

Напомним, что новый «Твин Пикс» вышел летом 2017 года — спустя 26 лет после премьеры второго сезона. Кстати, одну из серий «Твин Пикса» режиссер Дэвид Линч посвятил покойному музыканту Дэвиду Боуи.

Джерело: Bird In Flight