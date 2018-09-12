  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Неоновая красотка: Кэти Перри кардинально изменила цвет волос

    • Розсилка
    Кэти Перри - Неоновая красотка: Кэти Перри кардинально изменила цвет волос
    Кэти Перри

    На днях Кэти Перри выступала в Лос-Анджелесе

    На сцене певица появилась в диком леопардовом костюме, который дополнял новый цвет волос. Очевидно, певица узнала, что сейчас в тренде неоновые оттенки.

    А иначе как объяснить ее решение покрасить волосы в ярко-зеленый цвет.

    Напомним, что весной Кэти снова начала встречаться с Орландо Бумом. Их роман впервые начался в 2016 году. Влюбленные год повстречалась и в 2017 Перри ушла от Блума. Она официально заявила о расставании, заявив, что Орландо увлекся другой девушкой.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Неоновая красотка: Кэти Перри кардинально изменила цвет волос
    Неоновая красотка: Кэти Перри кардинально изменила цвет волос
    Неоновая красотка: Кэти Перри кардинально изменила цвет волос

    Читайте также: Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды

    знаменитости модель певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ