Неоновая красотка: Кэти Перри кардинально изменила цвет волос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кэти Перри

На днях Кэти Перри выступала в Лос-Анджелесе

На сцене певица появилась в диком леопардовом костюме, который дополнял новый цвет волос. Очевидно, певица узнала, что сейчас в тренде неоновые оттенки.

А иначе как объяснить ее решение покрасить волосы в ярко-зеленый цвет.

Напомним, что весной Кэти снова начала встречаться с Орландо Бумом. Их роман впервые начался в 2016 году. Влюбленные год повстречалась и в 2017 Перри ушла от Блума. Она официально заявила о расставании, заявив, что Орландо увлекся другой девушкой.

Читайте также: Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды