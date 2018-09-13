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    Меланхолия и бабочки в новом клипе Lana Del Rey

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    Меланхолия и бабочки в новом клипе Lana Del Rey

    Чужая беда не дает ума

    Черно-белые кадры побережья океана, бабочки и Лана Дель Рей – это клип на новую песню Mariners Apartment Complex.

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    Лана Дель Рей продолжает придерживаться традиции – новый альбом каждые два года. Исключением стали 2014 и 2015 года, тогда легендарная певица выпустила альбомы Ultraviolence и Honeymoon соответственно.

    В 2019 запланирован выход шестой пластинки певицы. А сейчас слушаем ее первую песню и смотрим томный клип.

    Lana Del Rey - Mariners Apartment Complex
    Автор: Lana Del Rey

    Джерело: СЛУХ

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