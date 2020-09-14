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    Шоу-биз

    53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте

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    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - 53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте
    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон
    Фото: @pamelaanderson

    Поклонники согласились с высказыванием актрисы в комментариях под публикацией

    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном наряде, и порадовала фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    53-летняя знаменитость снялась для соцсетей с распущенными волосами в трикотажном кардигане молочного цвета с глубоким декольте и розовых босоножках на каблуках. Андерсон попозировала, сидя на кровати и подперев голову рукой. «Жизнь полна чудес», — подписала она пост, который набрал 26 тысяч лайков.

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    53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте
    53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте
    53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте
    53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте
    53-летняя и вечно молодая Памела Андерсон поделилась снимком в наряде с глубоким декольте
    Фото: @pamelaanderson

    Поклонники согласились с высказыванием актрисы в комментариях под публикацией. «Ты являешься подтверждением того, что это правда», «Так и есть!», «Не сомневаюсь в том, что в мою жизнь тебя принес бог. Это прекрасно», — писали они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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