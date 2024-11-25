Дружина Медведчука засвітилася на російському телебаченні

На відео кума російського диктатора з'явилася у довгій темній спідниці, з хустиною на голові та без макіяжу

Колишня зірка популярного шоу «Україна має талант» вирішила розважати росіян новим сезоном «Паломниці»

Колишня телеведуча, дружина Віктора Медведчука та кума російського диктатора Володимира Путіна Оксана Марченко, яка на початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії, повернулася в інформаційний простір. Колишня зірка популярного шоу «Україна має талант» вирішила розважати росіян новим сезоном авторського шоу «Паломниця», у якому вона блукає церквами Росії.

За ідеєю проєкту Марченко, «віра повинна всіх об'єднати». В анонсі першої серії зображено, як зрадниця спілкується із паломниками у печері під час трапези. Там колишня українська зркова ведуча відчула себе «учасницею громади ранніх християн».

Оксана Марченко відчула себе «учасницею громади ранніх християн» скриншот відео

На відео кума російського диктатора з'явилася у довгій темній спідниці, з хустиною на голові та без макіяжу. У цій жінці складно упізнати телеведучу, яку українці звикли бачити на шоу «Україна має талант» у відвертих сукнях з глибоким декольте та яскравим макіяжем.

Нагадаємо, першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у березні 2021 року. У першому епізоді йшлося про Києво-Печерську лавру, Марченко розмовляла з Олександром Усиком, який є прихожанином УПЦ МП. Усик відхрестився від участі у фільмі.

Пізніше, піля втечі до РФ, Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант». Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільмів телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru.

Також у першому сезоні Марченко розповідала, як їй складно було полюбити Медведчука. Кума Путіна приміряла на себе новий образ – жебрачки.