«Паломниця»-Марченко розповіла, як їй складно було полюбити Медведчука

У черговій серії скандального кінопроєкту «Паломница» телезірка-мільярдер розповіла про знайомство і стосунки зі своїм одіозним чоловіком

Телеведуча та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко випустила третю серію свого проєкту «Паломница». На початку стрічки вона поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.

«На 20-річчя нашого з чоловіком знайомства я написала есе, яким хочу поділитися з вами. Дивовижно. Дивовижно, що ми так довго живемо разом. Дивовижно, тому що ми дуже різні люди. Інколи протилежності. Наприклад, ти любиш усамітнення, мені подобається, коли дім повен гостей. Ти любиш холод, я тепло. Ти обожнюєш фільми, а я люблю почитати. Ти завжди спокійний, а я, можливо, занадто емоційна. Ти – жайворонок, а я – сова. Ми пройшли дуже непростий шлях. У складних обставинах ми створювали нашу сім’ю і вчилися по-справжньому любити та берегти один одного. Коли тобі важко, я іду молитися за тебе. Коли погано мені, ти оточуєш мене своєю турботою і любов’ю. Напевно у цьому вся розгадка, ми не шукали щастя кожен для себе, ми шукали його один для одного, і тому отримали його подвійно. Але знайти не складно, складно по-справжньому полюбити, саме в цьому криється весь секрет», – розповіла Марченко.

У анонсі до нового фільму ведуча також зазначила, що в історіях її героїв – відповідь на важливі питання, зокрема, як знайти свою другу половинку та прожити з нею щасливо.

Оксана Марченко у фільмі «Паломниця» показала унікальні кадри вінчання з Віктором Медведчуком (скрін з відео)

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.

«Паломниця» – новий релігійний проєкт Оксани Марченко. За її словами, створювати програму її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

«Ці фільми про головне – про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти і поставити свої запитання, і головне – отримати відповіді», – розповіла телеведуча.