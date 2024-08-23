АРМА хоче продати годинник Медведчука з фото Оксани Марченко за 300 тис. грн

Найпримітнішим лотом є годинник Parmigiani Fleurier із зображенням на циферблаті жінки одіозного політика – Оксани Марченко

АРМА виставила колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука на аукціон

Агентство з розшуку та управління активами виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За словами посадовиці, загальна оцінка колекції становить 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів: годинники Breguet 4416К, Patek Philippe та Dolce & Gabbana оцінені у 1,8 млн грн, 1,2 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Годинники Медведчука від Patek Philippe та Dolce & Gabbana фото: Prozorro.Продажі

Найдешевший годинник Медведчука оцінено у 2,5 тис. грн, а «Москва Кремль» – у 17,5 тис. грн.

Кошти, отримані від продажів, надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.

Годинник «Москва Кремль» фото: Prozorro.Продажі

«Це чудова можливість для колекціонерів та поціновувачів коштовних годинників підтримати державу. Кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором», – додала Дума.

Зокрема, найпримітнішим лотом є годинник Parmigiani Fleurier із зображенням на циферблаті жінки одіозного політика – Оксани Марченко. Зазначається, що годинник виконано в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів.

Як повідомлялося, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука.