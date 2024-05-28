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Справу проти Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та МВС Росії передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Справу проти Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та МВС Росії передано до суду
Слідством встановлено, що Марченко упродовж 2014-2022 років переводила мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС РФ
фото з відкритих джерел

Оксані Марченко інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, та колабораційну діяльність  

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо дружини підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука Оксани Марченко за вчинення злочинів проти національної безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. 

Слідством встановлено, що дружина колишнього народного депутата України, який був лідером забороненої партії «ОПЗЖ» та вже позбавлений українського громадянства, була кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств у Ялті.

Через них обвинувачена упродовж 2014-2022 років переводила мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС РФ, а також передавала матеріальні ресурси незаконним збройним формуванням держави-агресора.

Разом із двома директорами ТОВ та менеджеркою компанії вона перерахувала державі-агресору понад 21 млн грн під виглядом сплати податків та зборів за нібито охорону нерухомості на території анексованого півострова. 

Під час розслідування за клопотанням прокурорів арештовано майно та активи обвинуваченої вартістю понад 18,4 млрд грн
Під час розслідування за клопотанням прокурорів арештовано майно та активи обвинуваченої вартістю понад 18,4 млрд грн
фото t.me/pgo_gov_ua

«Під час розслідування за клопотанням прокурорів арештовано майно та активи обвинуваченої вартістю понад 18,4 млрд грн. Зокрема, накладено арешт на рухоме майно вартістю понад 7,5 млрд грн та нерухомість на 2,1 млрд грн, а також на цінні папери на 5,3 млрд грн та корпоративні права», - повідомили правоохоронці.

Накладено арешт на рухоме майно Оксани Марченко вартістю понад 7,5 млрд грн та нерухомість на 2,1 млрд грн
Накладено арешт на рухоме майно Оксани Марченко вартістю понад 7,5 млрд грн та нерухомість на 2,1 млрд грн
фото t.me/pgo_gov_ua

Одного зі спільників обвинуваченої вже засуджено до позбавлення волі. Обвинувальний акт стосовно ще двох – на розгляді в суді.

Оксані Марченко інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, та колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Раніше повідомлялося, що чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими. Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Медведчук керує операцією російського впливу на території Чехії.

Нагадаємо, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант».  Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільмів телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).

Першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у березні 2021 року. У першому епізоді йшлося про Києво-Печерську лавру, Марченко розмовляла з Олександром Усиком, який є прихожанином УПЦ МП. Усик відхрестився від участі у фільмі

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Теги: Віктор Медведчук нерухомість арешт прокурор слідство Оксана Марченко фінансування розслідування майно

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