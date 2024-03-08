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Дружина Медведчука зібралася показувати свою «Паломницю» на великих екранах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дружина Медведчука зібралася показувати свою «Паломницю» на великих екранах
Першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у 2021 році
фото з відкритих джерел

Засновниками компанії, що займається виробництвом кінофільмів, стала Марченко та колишній лінійний продюсер шоу «Україна має талант»

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант». Про це повідомляють «Схеми».

Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільмів телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).

Засновниками компанії «Вервица Фильм» є російське акціонерне товариство «Ренессанс» (99,99%), яке належить Марченко, та громадянин РФ Олексій Басманов (0,01%)
Засновниками компанії «Вервица Фильм» є російське акціонерне товариство «Ренессанс» (99,99%), яке належить Марченко, та громадянин РФ Олексій Басманов (0,01%)
фото: «Схеми»

Засновниками компанії є російське акціонерне товариство «Ренессанс» (99,99%) та громадянин РФ Олексій Басманов (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО «Ренессанс» є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії «Нзнп Трейд», що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Зокрема, Басманов є уродженцем Росії, який працював в Україні разом з Оксаною Марченко у талант-шоу «Україна має талант» та був його лінійним продюсером.

Як повідомляють журналісти, колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу «Паломниця» Оксани Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.

Марченко створила документальний серіал про себе під назвою «Паломниця»
Марченко створила документальний серіал про себе під назвою «Паломниця»
скріншот

Першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у березні 2021 року. У першому епізоді йшлося про Києво-Печерську лавру, Марченко розмовляла з Олександром Усиком, який є прихожанином УПЦ МП. Усик відхрестився від участі у фільмі. 

Також у першому сезоні Марченко розповідала, як їй складно було полюбити Медведчука. Кума Путіна приміряла на себе новий образ – жебрачки.

Нагадаємо, Оксана Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням – 18 лютого 2022 року. У лютому 2023-го в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території» (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Телеведучу оголосили в розшук 11 квітня 2023 року.

Читайте також: Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна 

Теги: фільм росія Віктор Медведчук Оксана Марченко

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