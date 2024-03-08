Дружина Медведчука зібралася показувати свою «Паломницю» на великих екранах

Засновниками компанії, що займається виробництвом кінофільмів, стала Марченко та колишній лінійний продюсер шоу «Україна має талант»

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант». Про це повідомляють «Схеми».

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Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільмів телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).

Засновниками компанії «Вервица Фильм» є російське акціонерне товариство «Ренессанс» (99,99%), яке належить Марченко, та громадянин РФ Олексій Басманов (0,01%) фото: «Схеми»

Засновниками компанії є російське акціонерне товариство «Ренессанс» (99,99%) та громадянин РФ Олексій Басманов (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО «Ренессанс» є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії «Нзнп Трейд», що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

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Зокрема, Басманов є уродженцем Росії, який працював в Україні разом з Оксаною Марченко у талант-шоу «Україна має талант» та був його лінійним продюсером.

Як повідомляють журналісти, колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу «Паломниця» Оксани Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.

Марченко створила документальний серіал про себе під назвою «Паломниця» скріншот

Першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у березні 2021 року. У першому епізоді йшлося про Києво-Печерську лавру, Марченко розмовляла з Олександром Усиком, який є прихожанином УПЦ МП. Усик відхрестився від участі у фільмі.

Також у першому сезоні Марченко розповідала, як їй складно було полюбити Медведчука. Кума Путіна приміряла на себе новий образ – жебрачки.

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Нагадаємо, Оксана Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням – 18 лютого 2022 року. У лютому 2023-го в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території» (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Телеведучу оголосили в розшук 11 квітня 2023 року.

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