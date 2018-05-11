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    Олег Скрипка публично оскорбил россиян в Гааге

    • Сьогодні, 16:01
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    Олег Скрипка
    Олег Скрипка

    После заявления артиста зал покинула треть аудитории

    Лидер знаменитой группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка рассказал об интересном случае, который произошел во время его выступления в Гааге, которая славится своим международным арбитражным судом. В ходе выступления артист отметил, что именно здесь вскоре состоится суд над страной-агрессором.

    Как подчеркивает музыкант, во время концерта он повел себя слишком эмоционально и произнес фразу, после которой из зала вышла около трети аудитории.

    «Приятно здесь, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где скоро будет суд над Россией», – сказал Скрипка.

    Рокер предположил, что среди тех, кто вышел из зала после этого – были только россияне.

    Напомним, в апреле 2017 года получило огласку заявление Олега Скрипки в отношении тех людей, которые не могут выучить украинский язык.

    В связи с такими словами в России началась настоящая истерика, взамен украинская летчица Надежда Савченко встала на защиту певца.

    Сам же Скрипка считает, что вся ситуация вокруг его высказываний была информационной бомбой с хорошо запланированным сценарием, который, вероятно, создали в России.

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    Джерело: 24 канал

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