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    Виталий Козловский прокомментировал свое выступление в Москве

    • Сьогодні, 10:07
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    Виталий Козловский
    Виталий Козловский

    Певец отметил, что ему нелегко далось решение о поездке в Россию

    Заслуженный артист Украины Виталий Козловский опубликовал комментарий своего выступления в Москве на 9 мая. Этот концерт прошел на центральной площади московского района Солнцево. 

    По словам артиста, за последние четыре года он не выступал в России и считает это недопустимым «по понятным на это причинам». Однако на недавний День победы он решил подняться на сцену в столице страны-агрессора из уважения к ветеранам Второй мировой.

    «Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать, и по другому случаю этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве — они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень дорогую цену. Они шли до конца, не делили себя на нации, это их память. И они заслуживают того, чтобы прожить свои последние годы достойно, чувствуя нашу благодарность», — написал Козловский на своей странице в Facebook.

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    Виталий Козловский на концерте в Москве

    Певец говорит, что во время концерта получил записку «Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!», и после этого понял, что все сделал правильно.

    «Я честен перед своей Родиной-Украиной. Я неоднократно выступал в зоне АТО и буду поддерживать свою страну во всем и всегда. Я горжусь званием Заслуженного артиста Украины и принципиальным условием моего выступления в Москве было — чтобы именно так меня объявили. Чтобы я имел возможность общаться со сцены именно как Украинский артист и продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям», — заявил он.

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    При этом Козловский утверждает, что не боится травли. «Какой бы не была общественная реакция, это не изменит того факта, что я всегда был патриотом своей страны и остаюсь им», — написал певец.

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    Джерело: РИА Новости Украина

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