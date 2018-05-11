  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Потап выложил видео своей первой песни на украинском

    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка
    Запись песни &laquo;Промінь&raquo;
    Запись песни «Промінь»

    В записи композиции приняли участие «Время и Стекло», Mozgi и Michelle Andrade

    Звезды студии MOZGI Entertainment выпустили совместную песню «Промінь». Эта композиция станет саундтреком к комедии «Скажене Весілля».

    В записи песни приняли участие музыканты «Время и Стекло», Mozgi и Michelle Andrade. «Это модный и легкий трек от нашей большой дружной команды. Надеемся, что такое смелое сочетание музыкальных стилей, мелодичности и запоминающегося топ-лайна представит украинскую музыку в современной окраске», - рассказывает Потап.

    Новый трек уникален тем, что для артистов придумывались отдельные вокальные ходы, в которых каждый вокалист смог бы показать себя: сольные партии Нади, Мichelle и Дяди Вади и качовый рэп от Потапа и Позитива.

    В lyric-видео к песне команда показала, как в теплой творческой атмосфере студии звукозаписи создает будущий хит: Позитив за роялем, Потап с гитарой, а трио Дядя Вадя, Надя Дорофеева и Michelle Andrade – у микрофонов.

    Производством полнометражной украинской комедии «Скажене Весілля» занимается компания «Прототип Продакшн» (FILM.UA Group) под руководством продюсеров: Юрия Горбунова, Ирины Костюк и Нади Коротушки. Лента появится в прокате этой осенью.

    Читайте также: Ольга Цибульская выпустила модный клип «Сукня біла».

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Украинская музыка Надя Дорофеева украинский фильм певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ