Потап выложил видео своей первой песни на украинском

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Запись песни «Промінь»

В записи композиции приняли участие «Время и Стекло», Mozgi и Michelle Andrade

Звезды студии MOZGI Entertainment выпустили совместную песню «Промінь». Эта композиция станет саундтреком к комедии «Скажене Весілля».

В записи песни приняли участие музыканты «Время и Стекло», Mozgi и Michelle Andrade. «Это модный и легкий трек от нашей большой дружной команды. Надеемся, что такое смелое сочетание музыкальных стилей, мелодичности и запоминающегося топ-лайна представит украинскую музыку в современной окраске», - рассказывает Потап.

Новый трек уникален тем, что для артистов придумывались отдельные вокальные ходы, в которых каждый вокалист смог бы показать себя: сольные партии Нади, Мichelle и Дяди Вади и качовый рэп от Потапа и Позитива.

В lyric-видео к песне команда показала, как в теплой творческой атмосфере студии звукозаписи создает будущий хит: Позитив за роялем, Потап с гитарой, а трио Дядя Вадя, Надя Дорофеева и Michelle Andrade – у микрофонов.

Производством полнометражной украинской комедии «Скажене Весілля» занимается компания «Прототип Продакшн» (FILM.UA Group) под руководством продюсеров: Юрия Горбунова, Ирины Костюк и Нади Коротушки. Лента появится в прокате этой осенью.

Джерело: ТСН