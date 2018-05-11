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    Известный российский певец сказал, что готов воевать за террористов на Донбассе

    • Сьогодні, 12:03
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    Александр Маршал
    Александр Маршал

    Певец высказал поддержку пророссийским оккупантам и выразил желание выступить в Луганске

    Популярный российский артист Александр Маршал (настоящее имя Александр Миньков) заявил о своей готовности взять в руки оружие и отправиться воевать за террористов на Донбассе против Украины.

    Об этом певец заявил во время выступления в оккупированном Луганске на концерте ко Дню победы. Певец подчеркнул, что считает своим долгом в такой «праздничный день 9 мая» быть с жителями Донбасса.

    «Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем. И если нужно будет, я возьму оружие и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь», – говорит артист.

    Кроме того, российский певец признался, что мечтает выступить с сольным концертом в оккупированном Луганске.

    Напомним, в 2017 году скандальный российский актер, сторонник оккупантов на Донбассе Иван Охлобыстин заявил о готовности вступить в отряды боевиков, чтобы воевать против Украины, однако только «по призыву».

    Александр Маршал в разные годы выступал в коллективах рок-групп Аракс, Цветы и Gorky Park, а также как сольный исполнитель. Заслуженный артист Российской Федерации.

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    Джерело: 24 канал

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