Известный российский певец сказал, что готов воевать за террористов на Донбассе

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Александр Маршал

Певец высказал поддержку пророссийским оккупантам и выразил желание выступить в Луганске

Популярный российский артист Александр Маршал (настоящее имя Александр Миньков) заявил о своей готовности взять в руки оружие и отправиться воевать за террористов на Донбассе против Украины.

Об этом певец заявил во время выступления в оккупированном Луганске на концерте ко Дню победы. Певец подчеркнул, что считает своим долгом в такой «праздничный день 9 мая» быть с жителями Донбасса.

«Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем. И если нужно будет, я возьму оружие и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь», – говорит артист.

Кроме того, российский певец признался, что мечтает выступить с сольным концертом в оккупированном Луганске.

Напомним, в 2017 году скандальный российский актер, сторонник оккупантов на Донбассе Иван Охлобыстин заявил о готовности вступить в отряды боевиков, чтобы воевать против Украины, однако только «по призыву».

Александр Маршал в разные годы выступал в коллективах рок-групп Аракс, Цветы и Gorky Park, а также как сольный исполнитель. Заслуженный артист Российской Федерации.

Джерело: 24 канал