Ольга Цибульская выпустила модный клип «Сукня біла»

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Ольга Цибульская

В музыкальном видео снялись коровы и муж артистки

Украинская певица Ольга Цибульская представила новый стильный клип на песню «Сукня біла». Это музыкальное видео впечатляет зажигательными танцами и элегантными нарядами. Также в нем впервые появляется супруг артистки, пишет «Главком».

«Когда мы обсуждали кандидатов для съемок, я решила, что жениха в клипе должен сыграть мой настоящий муж, а не актер, потому что в этот раз я не буду играть никаких ролей, а буду самой собой и расскажу правдивую историю, которая знакома каждой девушке. Чтобы прийти к истинному счастью, иногда приходится не один раз споткнуться. Да и всем давно интересно, за кого Оля Цибульская вышла замуж, вот я и решила приоткрыть занавес», – говорит певица.

Съемки клипа проходили в Киеве на киностудии. Специально для работы над роликом были построены декорации, которые дополнили настоящими коровами-актрисами. Фильмографии последних, как отмечают создатели, позавидует любой профессиональный актер.

«Оля не только не боится бешеных экспериментов и с готовностью выполняет все замыслы режиссера, но и сама удивляет крутыми идеями – она просто мечта, а не певица!» – комментирует работу над видео клипмейкер Инна Грабар.

Интересно, что у самой Оли свадьбы не было, но несмотря на этот факт, артистка может считаться настоящим гуру в свадебных вопросах. Ведь за свою карьеру самая поющая ведущая страны провела более 600 церемоний. «Мне часто задают вопрос: «Цибульская, как выйти замуж?» и в этом клипе я вам наконец расскажу и покажу», - рассказывает артистка.