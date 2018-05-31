Олег Винник: Когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали

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Олег Винник

После смерти мамы, украинский исполнитель не впал в депрессию, а продолжает выходить на сцену и общаться с журналистами

Как ранее сообщал Scotch, в начале этой недели украинский артист и кумир всех женщин Олег Винник потерял свою мать. После продолжительной болезни 80-летняя женщина ушла из жизни.

Но, главный блондин Украины не стал отменять раннее запланированные концерты и продолжает свой тур по городам Украины.

По словам артиста, его мать предчувствуя близкую смерть, попросила Олега Винника ни в коем случае не отменять концерты. А настоящий мужчина никогда не нарушает свои обещания. Несмотря на боль утраты, Олег Винник продолжает радовать поклонников своим творчеством и общаться с журналистами.

В недавнем интервью изданию «Телегид» Олег рассказал о своих корнях, вспомнил историю происхождения своего рода и фамилии.

«Мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А, когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали – такой высокий и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. Во Львовской области есть город Винники, он был основан еще в 13-м веке и поставлял ко княжескому столу вино и виноград», - рассказал Винник.

Также артист отметил, что жил в селе до 16 лет и часто помогал родным в поле.

«Я рос в селе до 16 лет. И, конечно же, как все нормальные жители села ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, подгорнуть, собрать… Мама говорила: «Хочешь идти в клуб на танцы – сначала сходи на огород поработай!» И я не стыжусь этого», - поведал певец.