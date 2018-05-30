Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией
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Розсилка
Вика из «НеАнгелов»
Участница популярного украинского коллектива Виктория Смеюха снялась для обложки модного глянца
Солистка дуэта «НеАнгелы» регулярно радует своих фанатов фотографиями с отдыха, концертов и часто снимается для модных журналов.
На этот раз, Виктория стала главной героиней июньского номера «Каравана историй».
Артистка снялась для глянца в стильных луках, которые подчеркнули ее роскошную подтянутую фигуру и придали певице еще больше сексуальности.
karavan.ua
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