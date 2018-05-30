  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией

    • Розсилка
    <span>Вика из&nbsp;&laquo;НеАнгелов&raquo;</span> - Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией
    Вика из «НеАнгелов»

    Участница популярного украинского коллектива Виктория Смеюха снялась для обложки модного глянца

    Солистка дуэта «НеАнгелы» регулярно радует своих фанатов фотографиями с отдыха, концертов и часто снимается для модных журналов.

    На этот раз, Виктория  стала главной героиней июньского номера «Каравана историй».

    Артистка снялась для глянца в стильных луках, которые подчеркнули ее роскошную подтянутую фигуру и придали певице еще больше сексуальности.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией
    Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией
    Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией
    karavan.ua

    Читайте также:CМИ рассекретили место, где проведут медовый месяц Меган Маркл и принц Гарри

    Читайте також
    мода и красота Украинская музыка модель певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ