Солистка группы «НеАнгелы» очаровала поклонников стильной фотосессией

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Вика из «НеАнгелов»

Участница популярного украинского коллектива Виктория Смеюха снялась для обложки модного глянца

Солистка дуэта «НеАнгелы» регулярно радует своих фанатов фотографиями с отдыха, концертов и часто снимается для модных журналов.

На этот раз, Виктория стала главной героиней июньского номера «Каравана историй».

Артистка снялась для глянца в стильных луках, которые подчеркнули ее роскошную подтянутую фигуру и придали певице еще больше сексуальности.

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