Monatik, Мила Нитич и группа Aviator встретятся со своими фанатами в Киеве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мила Нитич, Monatik, группа Aviator

Сегодня, 31 мая, в рамках благотворительного проекта телеканала «Интер» украинские звезды проведут фан-встречу со своими преданными фанатами

Накануне Дня защиты детей, 31 мая, украинские знаменитости встретятся с самыми преданными поклонниками в столичном ТРЦ Gulliver.

Монатик, Мила Нитич, группа Aviator, победительница детского «Славянского базара» Дарина Галицкая, участники проекта «Круче всех» и ведущие телеканала «Интер» пообщаются с поклонниками, поговорят о добрых делах и представят новые лоты для благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям».

Стоит отметить, что звезды выставят на аукцион эксклюзивные лоты, что бы помочь собрать деньги на оборудование для детских больниц и тем самым спасти жизни или сохранить здоровье маленьким деткам.

Памятные сувениры, мастер-классы и необычные экскурсии, совместные тренировки и съемки в популярных проектах – все эти лоты можно найти и приобрести на сайте deti.inter.ua. Ну а сегодня, в 18.00 на фан-встрече в ТРЦ Gulliver будут презентованы новые лоты от Монатика, Милы Нитич и группы Aviator.