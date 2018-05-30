Группа «Агонь» выпустила тизер к новому социальному клипу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Агонь»

Нецензурная брань и голые тела, подземные тоннели и руфы, диггеры и фрики – все это появится в новой видеоработе украинской группы на новый трек «Всем Fuck»,

«Всем FUCK! Занимаюсь спортом я!» – мощный слоган социально активного, прогрессивного человека, который своим вызывающим поведением устанавливает новые правила игры. И только редкостный рэп-экстраваганза Зипуля - звезда YouTube и наш старый кореш, мог бы так легко и точно дать определение этому протестному настроению. Мы пошли дальше и наполнили текст ироничными смыслами и троллингом индустрии шоу-бизнеса, начиная с самих себя. Это тема очень близка нам по духу в данный момент», - так прокомментировали новый трек участники группы «Агонь».

Правда, поклонники группы уже успели раскритиковать новый трек в сети.

«Надеюсь, песня и клип будут более нормальными», «Эх, лучше бы вы ребята двигались в направлении к какой-нибудь альтернативной музыке», «Блин, была же нормальная группа», - пишут фанаты.

Стоит отметить, что видеоклип на новую песню появится уже в четверг на официальном видеоканала группы в Youtube.