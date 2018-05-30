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    Группа «Агонь» выпустила тизер к новому социальному клипу

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    Группа &laquo;Агонь&raquo;&nbsp; - Группа «Агонь» выпустила тизер к новому социальному клипу
    Группа «Агонь» 

    Нецензурная брань и голые тела, подземные тоннели и руфы, диггеры и фрики – все это появится в новой видеоработе украинской группы на новый трек «Всем Fuck»,

    «Всем FUCK! Занимаюсь спортом я!» – мощный слоган социально активного, прогрессивного человека, который своим вызывающим поведением устанавливает новые правила игры. И только редкостный рэп-экстраваганза Зипуля - звезда YouTube и наш старый кореш, мог бы так легко и точно дать определение этому протестному настроению. Мы пошли дальше и наполнили текст ироничными смыслами и троллингом индустрии шоу-бизнеса, начиная с самих себя. Это тема очень близка нам по духу в данный момент», - так прокомментировали новый трек участники группы «Агонь».

    Правда, поклонники группы уже успели раскритиковать новый трек в сети.

    «Надеюсь, песня и клип будут более нормальными», «Эх, лучше бы вы ребята двигались в направлении к какой-нибудь альтернативной музыке», «Блин, была же нормальная группа», - пишут фанаты.

    Стоит отметить, что видеоклип на новую песню появится уже в четверг на официальном видеоканала группы в Youtube.

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