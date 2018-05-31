  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»

    • Розсилка
    Группа &laquo;Агонь&raquo;&nbsp; - Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» 

    Популярный украинский коллектив показал в новом видео все то, о чем другие даже бояться подумать

    Одна из самых провокационных групп украинского шоу-бизнеса снова удивила меломанов. На этот раз участники группы «Агонь» решили потроллить современный мир и общество.

    «Мы давно хотели делать больше хип-хоп и рэпа и этот трек максимально близок нам по духу в данный момент. Слоган Зипули «Всем Fuck, занимаюсь спортом я» расположил нас к острому и конкретному троллингу в куплетах, который объяснил бы, что мы услышали в этой фразе и почему взяли в песню столь резкий месседж. Эта строчка - условный девиз современного мира глобализации, конкуренции и потребления. Таким образом, припев вовсе не означает, что мы плевали на всех и вся. Мы честно рассказали о себе и о недостатке искренности и глубины в актуальном сейчас массовом музыкальном продукте», - отметили ребята. 

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»
    Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»

    По словам участников группы главный месседж видеоклипа очень простой -- занимайся тем, что любишь больше всего, будь искренним и настоящим, гни свою линию, не слушай хейтеров, никому не подражай, делай осмысленные поступки, не бойся быть особенным, создай новый огонь с нуля и неси за все это ответственность. 

    Читайте также: 

     

    Читайте також
    Украинская музыка Константин Боровский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ