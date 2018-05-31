Группа «Агонь» показала «Всем Fuck»

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Группа «Агонь»

Популярный украинский коллектив показал в новом видео все то, о чем другие даже бояться подумать

Одна из самых провокационных групп украинского шоу-бизнеса снова удивила меломанов. На этот раз участники группы «Агонь» решили потроллить современный мир и общество.

«Мы давно хотели делать больше хип-хоп и рэпа и этот трек максимально близок нам по духу в данный момент. Слоган Зипули «Всем Fuck, занимаюсь спортом я» расположил нас к острому и конкретному троллингу в куплетах, который объяснил бы, что мы услышали в этой фразе и почему взяли в песню столь резкий месседж. Эта строчка - условный девиз современного мира глобализации, конкуренции и потребления. Таким образом, припев вовсе не означает, что мы плевали на всех и вся. Мы честно рассказали о себе и о недостатке искренности и глубины в актуальном сейчас массовом музыкальном продукте», - отметили ребята.

По словам участников группы главный месседж видеоклипа очень простой -- занимайся тем, что любишь больше всего, будь искренним и настоящим, гни свою линию, не слушай хейтеров, никому не подражай, делай осмысленные поступки, не бойся быть особенным, создай новый огонь с нуля и неси за все это ответственность.

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