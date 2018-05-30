После родов на сцену: Светлана Лобода готовится к выступлению в РФ

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Светлана Лобода

Скандальная украинская певица, которая недавно родила второго ребенка, скоро выйдет на сцену

Светлана Лобода, которая недавно родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса, вскоре может выйти на сцену.

Накануне родов, певица рассказывала журналистам, что не планирует долго сидеть в декрете и помимо ухода за новорожденной дочкой, будет заниматься записью нового альбома.

Но фанаты артистки даже представить не могли, что артистка порадует своим выступлением совсем скоро. Правда, радоваться могут только российские фанаты.

Согласно афишам и анонсам на российских сайтах, Светлана Лобода выступит 8 июня на сцене московского СК «Олимпийский», где состоится «Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация».

Также певица поборется за главные музыкальные награды в номинациях: «Лучший альбом» и«Лучшая исполнительница».

Стоит отметить, что кроме Лободы награды могут получить еще несколько представителей украинского шоу-бизнеса: Монатик, группа «Время и Стекло», Ани Лорак, Елка, Вера Брежнева, Макс Барских и Алексеев.