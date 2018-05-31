Украинские музыканты и актёры призвали «весь футбольный мир» поддержать Олега Сенцова

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Актеры, драматурги и украинский футбольный клуб «Маэстро» записали видеоролики в поддержку Сенцову

Как ранее сообщал «Главком»,16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в тюрьмах России

Украинские актёры и футболисты в преддверии Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России с 14 июня по 15 июля, записали видеообращения ко «всему футбольному миру» с призывами поддержать украинского кинорежиссера, который на данный момент незаконно пребывает в российской тюрьме.

«Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, уже четыре года незаконно удерживается в российской тюрьме. Но, невзирая на это, Олег и за полярным кругом продолжает вести свою борьбу с режимом Путина.

14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Поддержите Олега. Вместе мы заставим Россию играть по правилам», - говорится в сообщении.