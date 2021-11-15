Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»

Певец призывает свою аудиторию не бояться высказывать свои мысли

Кумир миллионов украинцев Олег Винник на своей странице в Facebook поделился своими размышлениями на тему «Кто же такой этот мужественный мужчина?».

В своём посте певец рассказал, что раньше все свои эмоции и чувства он скрывал глубоко в себе: «Раньше я тоже далеко не всегда вслух озвучивал мысли. Зачем думать и молчать?», но в определённый момент, когда Олег дал волю своему внутреннему «Я», то понял, что нет ничего плохого в том, чтобы открыто говорить на любые темы.

Певец призывает свою аудиторию не бояться высказывать свои мысли и затрагивать резонансные темы, иначе это грозит кучей комплексов и недопониманием.

Под постом звезды поклонники поддерживают Винника в его философском настроении и желают певцу хорошего дня.

Напомним, преподавательница Каневского училища культуры, в котором учился популярный украинский певец Олег Винник, Мария Ноздренко рассказала о том, каким артист был в юности.