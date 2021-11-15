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    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»

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    Олег дал волю своему внутреннему &laquo;Я&raquo; - Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»

    Олег дал волю своему внутреннему «Я»

    Фото: Facebook/Олег Винник

    Певец призывает свою аудиторию не бояться высказывать свои мысли

    Кумир миллионов украинцев Олег Винник на своей странице в Facebook поделился своими размышлениями на тему «Кто же такой этот мужественный мужчина?».

    В своём посте певец рассказал, что раньше все свои эмоции и чувства он скрывал глубоко в себе: «Раньше я тоже далеко не всегда вслух озвучивал мысли. Зачем думать и молчать?», но в определённый момент, когда Олег дал волю своему внутреннему «Я», то понял, что нет ничего плохого в том, чтобы открыто говорить на любые темы.

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    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»
    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»
    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»
    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»
    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»
    Фото: Facebook/Олег Винник

    Певец призывает свою аудиторию не бояться высказывать свои мысли и затрагивать резонансные темы, иначе это грозит кучей комплексов и недопониманием.

    Под постом звезды поклонники поддерживают Винника в его философском настроении и желают певцу хорошего дня.

    Напомним, преподавательница Каневского училища культуры, в котором учился популярный украинский певец Олег Винник, Мария Ноздренко рассказала о том, каким артист был в юности.

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    Теги: мужчина и женщина Олег Винник артист
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    Олег Винник поделился своим виденьем «мужественного мужчины»