Вєрка Сердючка розповіла, за якої умови поїде виступати в Росію

Сердючка припинила їздити в Росію через політичну ситуацію та напруженість у відносинах із Україною

Данилко пояснив відмову від виступів у Росії негативними відносинами Москви і Києва

Український співак Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, назвав головною умовою приїзду в Росію зміну уряду. Про причини скасування концертів у Москві і по всій країні він розповів в інтерв'ю виданню News.ru.

Як зізнався співак, ситуація із виступами українських артистів у Росії завжди обговорюється в негативному контексті.

«Я чекаю, коли це все завершиться: коли закінчиться коронавірус, коли вирішаться ці жахливі відносини країн, коли зміниться уряд», – пояснив Данилко.

При цьому артист не уточнив, уряд якої країни він мав на увазі. Оскільки з початку війни в Україні уряд змінювався вже чотири рази, то, очевидно, артист має на увазі владу в країні, яка здійснює агресію проти України.

Крім іншого, Данилко уточнив, що змушений відмовлятися від пропозицій виступати в Росії через фінансову недоцільність – за словами співака, поїздка дорого обходиться великому колективу.

Ще однією причиною не приїжджати в Росію з концертами Данилко назвав проблеми зі здоров'ям і велику зайнятість. Артист пояснив, що він є членом журі другого сезону телешоу «Маска» на каналі «Україна», виступає зі своїм колективом «Сердючка and BAND» і записує нові пісні.

До слова, раніше український співак та фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук запропонував обкласти податком у 80% вітчизняних артистів, які виступають у Росії у розпал війни на Донбасі, та віддавати отримані таким чином кошти на потреби армії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів на петицію українського ведучого та продюсера Ігоря Кондратюка щодо повної заборони гастролей в Україні російських виконавців. Він доручив опрацювати пропозиції петиції прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.