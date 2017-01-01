Олега Винника застукали в роддоме

Главный блондин Украины Олег Винник отнес беременную женщину в акушерское отделение, где ей оказали необходимую помощь

Популярный украинский артист принял участие в съемках проекта «Большое новогоднее приключение» По сюжету, Олег Винник должен был вести новогоднее шоу, однако, заблудившись в коридорах телеканала «Украина», попадает на съемки разных проектов, что привело ко многим курьезным ситуациям. Так, в поисках новогодней



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Главный блондин Украины Олег Винник отнес беременную женщину в акушерское отделение, где ей оказали необходимую помощь

Популярный украинский артист принял участие в съемках проекта «Большое новогоднее приключение»

По сюжету, Олег Винник должен был вести новогоднее шоу, однако, заблудившись в коридорах телеканала «Украина», попадает на съемки разных проектов, что привело ко многим курьезным ситуациям.

Так, в поисках новогодней сцены певец случайно оказывается в съемочном павильоне сериала «Женский доктор», где ему буквально самому пришлось «принимать роды» у женщины.

Комментируя эту сцену, Олег Винник отметил: «Знаете, я согласился бы поприсутствовать на родах в реальной жизни, сто процентов. Это незабываемые моменты: момент появления новой жизни, момент счастья. Однако не все мужчины готовы к такому опыту, среди моих коллег, друзей есть такие, которые не пойдут на это».

Во время съемки этой сцены, на которую потратили 12 дублей, певцу нужно было на руках внести беременную женщину в акушерское отделение.

Напомним, недавно канал «Украина» закончил работу над съемками масштабного фильма-концерта под названием «Большое новогоднее приключение».

Работа над проектом продолжалась в октябре и ноябре. Основную сюжетную линию снимали в течение четырех дней в большом павильоне, уникальную сцену в котором телеканал построил специально для съемок новогоднего проекта.

В новогоднем шоу канала «Украина» примут участие самые известные украинские артисты: Ирина Билык, Наталья Могилевская, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, София Ротару, Александр Пономарев, НеАнгелы, Макс Барских, Виктор Павлик, Даша Астафьева и другие. Вместе с ведущими и актерами проектов телеканала они споют хиты украинской эстрады.