В новогоднем видеоклипе группы ««Тік» снимутся главные герои сериала «Коли ми вдома»
- Вчора, 15:40
-
Розсилка
Популярная украинская группа готовит своим поклонникам подарок под ёлочку.
Главными героями нового видеоклипа на песню «Волошки» украинской группы «Тік» стали актеры сериала «Коли ми вдома» Татьяна Зиновенко, Алексея Тритенко и Андрея Пономаренко.
По сюжету видеоклипа участники группы «Тік» и семья Виктора Бронюка празднуют Новый год. Как и все хорошие родители, они решили организовать праздник для своих детей. Поэтому Виктор Бронюк переоделся Дедом Морозом, и ждет Снегурочку, которая почему-то сильно опаздывает. Витя понимает, что нужно бежать и искать ее, поскольку праздник будет испорчен. Возможно, она просто ошиблась дверью и зашла к соседям? В поисках Снегурочки Виктор забегает квартиры персонажей сериала «Коли ми вдома».
«Честно признаюсь, до создания саундтрека к сериалу, я скетчком не смотрел, но оказалось, что много моих друзей и знакомых смотрят его и знают всех героев. К Новому году у нас планировался выход такой веселой песни под названием «Волошки», и возникла идея объединить праздничные серии «Коли ми вдома» и нашу композицию – создать веселую интересную историю, которая может случиться с каждым под Новый год», - прокомментировал съемки нового видео фронтмен группы Виктор Бронюк.
«Ребята из группы «Тік» пришли к нам с идеей Новогоднего клипа при участии персонажей сериала «Коли ми вдома», а так как у нас очень тёплые отношения, мы тут же согласились. Все вместе, мы слегка доработали идею, и получилась такая весёлая и праздничная история», - рассказал креативный продюсер сериала Дмитрий Кицай.
Также он отметил, что клип приоткроет завесу сюжетных линий новогодней двухсерийной истории, которой зритель сможет насладиться 31 декабря.
«Это будет Новогодняя и очень сказочная история про нас с вами, но при этом с приключениями в духе «Коли ми вдома». Так что не удивляйтесь, когда Алексей Тритенко появится в женском халате», Пирожуля помолодеет на 15 лет, а Наталья Богдановна и Оксана будут грабить оружейный магазин», - заинтриговал продюсер сериала.