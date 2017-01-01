В новогоднем видеоклипе группы ««Тік» снимутся главные герои сериала «Коли ми вдома»

Популярная украинская группа готовит своим поклонникам подарок под ёлочку.

Главными героями нового видеоклипа на песню «Волошки» украинской группы «Тік» стали актеры сериала «Коли ми вдома» Татьяна Зиновенко, Алексея Тритенко и Андрея Пономаренко. [READ_MORE] По сюжету видеоклипа участники группы «Тік» и семья Виктора Бронюка празднуют Новый год. Как и все



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Популярная украинская группа готовит своим поклонникам подарок под ёлочку.

Главными героями нового видеоклипа на песню «Волошки» украинской группы «Тік» стали актеры сериала «Коли ми вдома» Татьяна Зиновенко, Алексея Тритенко и Андрея Пономаренко.

По сюжету видеоклипа участники группы «Тік» и семья Виктора Бронюка празднуют Новый год. Как и все хорошие родители, они решили организовать праздник для своих детей. Поэтому Виктор Бронюк переоделся Дедом Морозом, и ждет Снегурочку, которая почему-то сильно опаздывает. Витя понимает, что нужно бежать и искать ее, поскольку праздник будет испорчен. Возможно, она просто ошиблась дверью и зашла к соседям? В поисках Снегурочки Виктор забегает квартиры персонажей сериала «Коли ми вдома».

«Честно признаюсь, до создания саундтрека к сериалу, я скетчком не смотрел, но оказалось, что много моих друзей и знакомых смотрят его и знают всех героев. К Новому году у нас планировался выход такой веселой песни под названием «Волошки», и возникла идея объединить праздничные серии «Коли ми вдома» и нашу композицию – создать веселую интересную историю, которая может случиться с каждым под Новый год», - прокомментировал съемки нового видео фронтмен группы Виктор Бронюк.

«Ребята из группы «Тік» пришли к нам с идеей Новогоднего клипа при участии персонажей сериала «Коли ми вдома», а так как у нас очень тёплые отношения, мы тут же согласились. Все вместе, мы слегка доработали идею, и получилась такая весёлая и праздничная история», - рассказал креативный продюсер сериала Дмитрий Кицай.

Также он отметил, что клип приоткроет завесу сюжетных линий новогодней двухсерийной истории, которой зритель сможет насладиться 31 декабря.

«Это будет Новогодняя и очень сказочная история про нас с вами, но при этом с приключениями в духе «Коли ми вдома». Так что не удивляйтесь, когда Алексей Тритенко появится в женском халате», Пирожуля помолодеет на 15 лет, а Наталья Богдановна и Оксана будут грабить оружейный магазин», - заинтриговал продюсер сериала.



