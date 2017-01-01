Судья «Х-Фактора» упрекнул украинцев, выступающих в России

Дмитрий Шуров не принимает оправданий от тех, кто едет в Россию зарабатывать

Известный украинский певец Pianoбой (Дмитрий Шуров), который сейчас является судьей «Х-Фактора», негативно высказался об украинских артистах, которые выступают в России. Он подчеркнул бессмысленность их аргумента «нужно как-нибудь кормить семью». «До событий Майдана мы ездили в Россию по два-три раза в месяц



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Дмитрий Шуров не принимает оправданий от тех, кто едет в Россию зарабатывать

Известный украинский певец Pianoбой (Дмитрий Шуров), который сейчас является судьей «Х-Фактора», негативно высказался об украинских артистах, которые выступают в России. Он подчеркнул бессмысленность их аргумента «нужно как-нибудь кормить семью».

«До событий Майдана мы ездили в Россию по два-три раза в месяц стабильно. У нас не было месяца без концертов или фестивалей там. Я перестал выступать в России в марте 2014 года, как только понял, что Крым «отжат», - говорит Шуров.

В связи с этим у артиста исчез существенный источник дохода. Pianoбой отметил, что активно зарабатывал в России не только на сценических выступлениях.

«Я имел немало композиторской работы. Я сделал полностью музыкальный спектакль «Золушка» для театра «Современник» в Москве, например. Я делал огромные проекты, в том числе коммерческие. Я работал с русскими дизайнерами, работал с Земфирой несколько лет, жил в Москве», - вспоминает Шуров.

Когда же журналист озвучил аргумент многих украинских гастролёров в России, что они «зарабатывают в России, чтобы прокормить семью», то Шуров ответил: «А почему нельзя кормить семью, работая в Украине?»

«Параллельно я столько же делал и здесь, в Украине. Поэтому для меня никогда это не было вопросом выживания. Я и с французами работаю, и с американцами. Другое дело, что я хочу так или иначе связывать это все с Украиной, потому что я живу в Киеве, здесь живет моя семья», - объясняет он.

Джерело: Обозреватель