Потап и Настя отгуляли дни рождения: фото с кубинской вечеринки

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Потап и Настя

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап отметили свои дни рождения совместной вечеринкой в кубинском стиле

4 мая украинской певице Насте Каменских исполнился 31 год, а реперу Потапу – 8 мая – 37 лет. Участники бывшего дуэта «Потап и Настя» решили объединить два праздника и отметить свои дни рождения вместе.

Среди приглашенных звезд на празднике были замечены Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Джамала с мужем Бекиром, Ричард Горн, Соня Плакидюк.

Для проведения вечеринки именинники выбрали загородный комплекс с большой территорией и бассейном. На мероприятии гостей развлекали аниматоры-туземцы, которые вовлекали звезд в традиционное мексиканское веселье — разбивание битой пиньяты.

На своей странице в соцсети Instagram музыкант поделился фотографиями с вечеринки. «Мы начинаем! #doubletrouble», «Вот подкатила партия псов из Кубы. Ребята дикие, будь аккуратен», - написал Потап под одним из снимков.



Джамала также поделилась снимками с праздника. «We had a really great party», - написала артистка.

Фотографиями с праздника Потапа поделилась и участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая пришла на вечеринку с супругом Владимиром Дантесом. «Огромное спасибо realpotap и kamenskux за самую душевную вечеринку года! Было очень!» - написала певица в Instagram.





Джерело: styler.rbc.ua