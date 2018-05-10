Инфографика: страны, которые лучше всего голосуют за Украину на «Евровидении»

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Евровидение

Выше всего украинских музыкантов оценивает Азербайджан, а хуже всего - Швейцария

Сегодня, 10 мая, в Португалии состоится второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение». За место в финале поборется и украинский певец Melovin с песней Under The Ladder.

Наша страна начала участвовать в конкурсе в 2003 году. За это время только один раз от Украины никто не выступал на «Евровидении». Поклонники конкурса проследили, как разные страны голосуют за наших исполнителей на этом шоу.

Сайт «24» подсчитал, какие баллы давали украинским исполнителям все страны, принимавшие участие в Евровидении вместе с нами. При подсчете учитывали оценки судей и голосование зрителей.

Оказалось, что самым приветливым к Украине на Евровидении является Азербайджан. Средний балл, который граждане этой страны присуждали нашим исполнителям, составляет 8,94. В первой пятерке оказались также Белоруссия, Грузия, Польша и Молдова. Все они давали Украине на Евровидении в среднем не менее семи баллов.

Далее в первой десятке – Чехия, Россия, Италия, Армения, Израиль и Латвия. От них Украина в среднем получала пять-шесть баллов.

Заметим, что эти цифры – это сводный средний балл за все годы. Но есть еще другой показатель – кто за всю историю отдал Украине больше всего оценок в 12 баллов. По этому критерию рекордсменом является Польша. От нее мы получили аж четыре самые высокие баллы – в 2004, 2005, 2007 и 2016 году. От Португалии и Латвии Украина трижды получала «12».

Джерело: 24 канал