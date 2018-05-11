Россия впервые за 14 лет не прошла в финал «Евровидения»

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Юлия Самойлова

Представительницу страны-агрессора активно критикуют соотечественники

Российская певица Юлия Самойлова не попала в финал песенного конкурса «Евровидения-2018». Она выступала с песней I Will not Break («Я не сломаюсь»), пишет «Главком».

Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не смог пройти отбор. В свою очередь, продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что россиянка сделала все, что было в ее силах.

Выступление Юлии Самойловой во втором полуфинале Евровидения-2018:

В Сети бурно прокомментировали провал России на песенном конкурсе. В частности, зрители назвали несколько причин, по их мнению, приведших к такому печальному результату:

«У России столько талантливых певцов, – зачем было выставлять Юлию Самойлову??? Жаль девушку, но надо смотреть Правде в глаза!»

«Все говорят красавица, умница! Если петь не умеет ты хоть как ее наряди и загримируй толку не будет. Хотели надавить на жалость, а неет, не проходит такое. Пусть себе поет на кухне и развлекает своего мужа»

«Очень неприятный осадок после выступления, ни голоса, ни красоты», «Почему все пишут, что жалко Юлию что виноват Первый канал. Но ведь она могла отказаться. Так нет же наоборот возомнила себя певицей. Ну если Юлия не умеет петь хвалить ее надо что ли? Она ведь в ноты не попадает совсем»

«Самойлова спела вообще никак. Ну вообще, никак... Вспоминаю её выступление на Олимпиаде, я плакала. Юля просто «перегорела», по-моему»

В финал также не пробились Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия, Черногория.

Напомним, по итогам второго полуфинала в финале Евровидения-2018 выступят Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

По итогам первого полуфинала прошли также Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр. Также в финале появится Португалия как прошлогодний победитель и Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия, как страны-основательницы конкурса.

Стоит отметить, что единственным победителем этого конкурса от РФ является Дима Билан с песней Believe, ему удалось это сделать в 2008 году.

Джерело: 24 канал