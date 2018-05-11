Украинец Melovin пробился в финал «Евровидения»

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Melovin

Певец первым выйдет на сцену в финале песенного конкурса

Вчера, 10 мая, по результатам голосования второго полуфинала «Евровидения-2018» украинский певец Melovin попал в финал песенного конкурса. Артист исполнил свою песню Under The Ladder, пишет «Главком».

21-летий музыкант из Одессы представил эффектный номер. Во время исполнения своей композиции певец взбежал к роялю, вслед за ним загорелся участок сцены и пространство вокруг инструмента, на котором продолжал играть украинец.

Песня Under The Ladder («Под лестницей») рассказывает о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Ее текст принадлежит Майку Райалсу, музыка – Melovin.

Зрители во время полуфинала проводили украинца со сцены громкими овациями. Ранее букмекеры вновь пересмотрели номер представителя Украины, после чего стали пророчить певцу место в пятерке фаворитов второго полуфинала и, соответственно, проход в гранд-финал, который состоится 12 мая.

По результатам голосования из второго полуфинала в гранд-финал также прошли Сербия, Молдова, Венгрия, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

Украинец будет выступать первым в финальном шоу песенного конкурса.

Напомним, гранд-финал «Евровидения-2018» состоится уже в субботу, 12 мая, за победу в конкурсе посоревнуются 26 стран – по десять из первого и второго полуфиналов, а также «Большая пятерка» основателей конкурса (Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия), плюс страна-хозяйка Португалия.