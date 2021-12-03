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    Оля Полякова сыграет Снежную королеву в мюзикле

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    Оля Полякова сыграет Снежную королеву в мюзикле

    В новом прочтении сказки Андерсена мало что осталось от оригинала

    В ДК «Украина» начались репетиции новогоднего мюзикла «Новая снежная королева» с Олей Поляковой в главной роли. Об этом рассказали на телеканале «Киев».

    Подготовка к мюзиклу началась еще летом, а сценарий написала команда авторов студии «95 квартал». Музыку создал украинский композитор Дмитрий Саратский, тексты к песням написала Анна Завальская, а режиссером и хореографом выступит Александр Лещенко. Так же организаторы приготовили несколько сюрпризов – в очень неожиданных трактовках ролей Герды и Санты выступят известные украинские артисты. Их имена пока держат в тайне.

    По словам режиссера-постановщика Александра Лещенко в новом прочтении сказки Андерсена мало что осталось от оригинала. Даже акценты на героев сместились. Очень много внимания уделяется приключениям Кая, которого, к слову, играет известный украинцам по «Фабрике звезд» артист Миша Соколовский. Вся история разворачивается в современном нам мире. Например, Кай попадает в страну Тиктокию. И, конечно же, в мюзикле будет очень много Снежной королевы. Кстати, исполнить эту роли было давней мечтой Оли Поляковой.

    Кроме главных героев в шоу примут участие лучшие цирковые артисты и танцоры Украины, среди которых специальные гости – уникальный танцевальный LED-коллектив из Днепра Light Balance (победители America's Got Talent - 2017).

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

    Также Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

    Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

    «Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости
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    Оля Полякова сыграет Снежную королеву в мюзикле